从被动智能到全屋智能，智能家居升级元宇宙的家

【天极网家电频道】2022年，“全屋智能”市场发展比较快，智能家居产品从单品智能向场景智能再向全屋智能的过渡升级已经成为了产业共识，到2023年，全屋智能很有可能会成为IoT赛道中的一个重要细分项。

去年云米召开秋季发布会，推出AI：Helpful 2.0以及一揽子全屋智能家电。主要是从呵护健康、节能环保、主动智能、自然交互四大维度进行迭代，解决用户生活中的饮用水、空气、食材保存等各种问题，使全屋智能“Helpful有用、好用”。

全屋3D可视化，定制元宇宙的家

云米HomeMap 2.0实现了全屋的3D可视化。通过扫地机LDS激光雷达扫描，探测全屋信号，标志每台设备在家中的位置，进而AI自动建模生成全屋3D模型，可以自定义全屋场景模式、灯光、环境显示等快捷卡片，让操作更便捷。APP中还有“数据泡泡”，可实时显示每个设备功能的运作情况，如“电视、空调自动关闭”、“卧室灯自动亮起”，让用户对全屋控制一目了然。

此外云米HomeMap 2.0具备单设备管理，全屋场景管理，家庭成员互动三大功能。单设备管理功能为每个设备单独设置一张卡片，可以在一屏掌控设备所有功能，设备操控显示，所见即所得，操控更便捷。

多设备组网，一次连接

云米通过OneTouch2.0无感闪连，解决了多设备组网难题，可实现多设备一次连接，一次组网。云米AI语音助手小V 3.0，解决了人与设备交互问题，就近唤醒、直面唤醒、多设备连续对话三大功能，让人与家实现自然交互体验，使用更轻松。

主动监测空气，智能调节

云米AI全域风空调Space Pro，具有AI鲜氧新风功能，1小时可让全屋换新风。AI HELPFUL 2.0提升了它的能力，可以智能管理空气质量。在侦测到室内甲醛浓度过高时，云米APP会主动智能提醒，用户可以一键开启除醛模式;发现室内二氧化碳浓度过高时，用户也可以一键开启新风模式;监测到室内温度过热时，APP可以让空调自动制冷降温。

主动发现冰箱异味，主动净味

传统冰箱容易有李斯特氏菌等耐冷细菌，会引发头痛、腹泻等胃肠炎症。云米AI大屏冰箱Super搭载智目传感器，可以24小时监控冰箱空间状况，发现异味超标后，进行快速净味除菌，除菌率高达99.9%。同时，冰箱洁净指数可视化，无需打开冰箱，在冰箱大屏和APP就可以实时看到食物新鲜度，方便省心。

录入食材信息，智能保鲜

云米AI大屏冰箱Boss，AI食材舱可以管理超过300个食材，食物位置可以在UI界面真实映射，用户还可以精确控制每个舱室的温度。用户每次开关门时，屏幕提醒录入食材信息。精确记录食材存放位置，更方便清晰地进行查找。若食材过期，会在冰箱大屏做弹窗提醒，只存新鲜不留隐患。

智能调节水中矿物质含量

云米AI矿物质净水器EROx，采用先进的ERO电渗析技术，有效去除重金属，保留有益矿物质。该净水器还拥有水质AI智能调控功能，有淡矿饮水、咖啡茗茶、煮粥煲汤、纯净水四档水质，满足日常生活的不同水质需求。云米APP配备了智能管理模式，包含矿物质智能调节、喝水智能提醒、滤芯更换智能提醒三大功能，让家人饮水更健康安心。

主动提前预热，节水节电的热水器

传统燃气热水器，每次使用热水，都要放掉很多冷水，导致用水浪费，而市面上的零冷水热水器，则需要不断循环加热造成电量耗费。云米热水器采用AI零冷水智能技术，可以记录用户的用水时间，主动提前预热，减少不必要的循环加热。在省电的同时，每户每年可省下约8吨水，达到节能环保。

发现你在睡觉，会智能关电视

家里没人时，能不能通过智能感知，让全屋设备自动关闭或进入节能模式？云米Alpha X AI超视感知雷达，能精准感知人的存在状态、动作、运动轨迹、心跳或呼吸等，自动控制设备开与关。还可以进行睡眠状态检测，检测入睡后智能开启睡眠模式，自动关闭灯光、音乐、电视，空调进入节能模式，调到合适的温度和风度，再也不用担心电视、灯光没关，导致浪费电的情况。

AI哨兵，发现异常智能抓拍

云米AI智能门锁Super 2(在线猫眼版)可以多屏互动，可进行“AI实时视频”，远程管理陌生来访，无论是外卖、快递、家政都能及时响应。它还借鉴新能源汽车的哨兵模式，创新推出“AI哨兵模式”，一旦发现门口异常情况，会自动智能抓拍，把生成的视频上传云端，手机智能提醒，用户可通过云端查看异常视频记录。

编辑评论：以往的智能家电还不够智能，无法实际满足消费者需求。往年的智能家电、智慧家庭解决方案，大多是单品智能、被动智能。也就是说，智能化程度不高，因而时时会让消费者感到不好用，吐槽这不是人工智能，而是“人工智障”。而现在的全屋智能家电，不单实现了产品“一站式全屋智能”，而且其核心的AI更进一步提升到了主动智能，进入了智能化的第二阶段，让产品从被动等待到主动服务，使人更轻松就可享受科技的便利。这样的全屋智能，才是人们想像中的高科技的家。

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（ 作者：老谢 责任编辑：谢钧炫）

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