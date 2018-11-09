一年一流行 看看2018年的重要元素是什么？

【天极网家电频道】流行更迭都是非常迅速的，各行各业都是，我们所了解到的流行趋势也是总结和预测接下来一段时间可能大火的一些元素或者其它的东西。那室内设计也不例外，每年流行都在变，那就跟随小编一起来看看已经过了大半时间的2018年都被那些元素占领了吧？

实用性成为装修重点

实用主义近年来广泛应用于家居装饰中。无论是家居装修整体风格以功能实用性为主，减少华而不实的设计，还是从家具设计上更注重使用上的方便来说，都体现功能性的趋势。

追求美观性而忽略实用性的家具不再是主流，实用功能成为首要考虑因素。整个装修设计中也同样注重实用，例如多功能组合柜、功能多样的飘窗改造等的受欢迎，都是实用性的体现。

软装搭配简约成主流

不同于以往以堆砌、多种装饰材料组合而成的奢华感，2018年大家对简约的装饰感更注重。更讲求装修材料本身的质量和质感，通过简约的构建，营造奢华感。

无论是整体色调，还是家具的数量、搭配来说，都采用简约风格。色调柔和，家具以质感取胜，区别于以往堆砌的华丽感。

环保纯色调成趋势

之前比较流行的淡黄以及淡粉已经过时了，而用色将会更大胆和灵活，大片纯色在家装中运用。浅色乳胶漆等环保装饰材料成为流行趋势，受到了业主的广泛喜爱。

沉稳而具有个性的咖啡色家具如组合柜、茶几及餐桌椅等受到成功人士的推崇，大红色和粉藕荷色则是沙发与床上用品的主打色调。木纹饰面的家具已退出主流，混油、防火板等材料装饰以其色彩丰富而逐渐流行。

现代简约风格，这里说的简约不是简单的意思，而是运用简单的设计和线条来凸显出复杂的事物，外形简单，功能却很强大，什么户型都适合，但在设计时要有技巧，勿中庸。

现代前卫风格，这类风格视角效果比较强，它最大的特色就是运用颜色，通过夸张的颜色对比来展现后现代的感觉，深受艺术家和文艺青年的喜爱。小编提醒在装修时，要把握好尺度，不能太浮夸。

欧美乡村风格，它的主题是人和自然，因此，在家装时，要合理的布局，再巧妙运用怀旧的色彩，来凸显住宅的温馨感，但要注意家具选择，地板最好选择复古地板，在刷上旧色油漆，才能凸显怀旧气息，特别适合大户型使用。

田园风格，大家都知道，它并不是单一的一种风格，它可以和简约、欧式、中式相互结合形成新的田园风，但无论是哪种风格，都带有很浓郁的农村色彩，以田地或苗圃为基本元素，来凸显出自然、朴实感。但在打造时，要多利用格子，多摆放植物来缔造出效果。

地中海风格，它是当前市场上主流风格之一，它以蓝色，白色相互搭配，形成一种自由、宁静、慵懒、文艺的气息，深受欧美范儿的人群的喜爱，但对家具的要求比较高，因此，慎重考虑，不可马虎。

混搭风格，这种风格比较特别，各种元素通过布局混搭在一起，来凸显房屋的温馨、时尚、个性气息，但要找专业人士进行设计，以免弄得不伦不类。

有的流行只是昙花一现，而有的流行经久不衰，最后成为经典，若干年以后，现在的流行或许已不见，或许更上一层楼。

(文章借鉴于网络百科)

(图片来源于网络)

（ 作者：张利媛 责任编辑：张利媛）

天极新媒体 最酷科技资讯 扫码赢大奖

评论

* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！