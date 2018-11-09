阳台的类型决定它的适用范围 阳台都能做什么？

【天极网家电频道】阳台的部分其实现在越来越被重视，它的实用性非常大，主要有一些不同的点需要不同的应对设计。南方大多是露天阳台，得益于南方气候，温度不会特别低，冰雪天就更不用说了，基本没啥，所以阳台来说使用非常自由。北方的阳台大多是封闭式的，一年四季分明的气候，让开放式阳台在北方并不是非常合适的存在，所以阳台在装修设计的时候通常是跟室内其他区域一样设计的。根据不同的户型，阳台的形状，家人的需求等等，来把阳台最终设计成一个合理的区域。

喜欢自由，小资情调的就可以把阳台设计成吧台区域，生活阳台充当餐厨补充吧台，早上可以看看风景，吃个早饭，晚上可以喝个小酒。建议在用餐时如果阳光非常充足的话，请做好遮阳准备。

轻复古的装饰画，一个画架，一架钢琴都可以放在阳台，变成自己的私人艺术空间，休息天的午后泡上一杯茶或者咖啡，画画或者弹琴岂不美哉!

家里如果没有书房和工作区域，那完全可以把这个需求用阳台来实现，在两边可以打造柜体，陈列自己的书籍，下面放个垫子，就可以安心读书了。阳台打造柜子和工作台其实非常好，就算晚上加班也不会影响到家人的休息，自己也能放松心情，安心做事。

家里有宝宝的话，阳台可以打造成地台，安上配套的窗帘，例如柔光帘，柔光帘可以调节进光量，比普通的窗帘更好看更实用。可以留了一面黑板墙。既可做装饰，又可以兼具功能性，让宝宝在阳台上偶尔在上面涂涂画画，开始自己的创作。而自己也可以写上喜欢的字句，或做个备忘录，跟宝宝一起亲子活动也算是生活的一道小趣味。

如果女主人缺少一个化妆间，或者小型衣帽间，阳台都是可以完美实现你的需要哦!小巧的梳妆台+椅子，精致而且带点时尚。增加一面大柜子，还能出来一个衣帽间。要作为女主人的使用空间，那么隔断帘就一定要有哦!许多护肤品化妆品不建议在阳光下暴晒的哦!

茶室，工作室，书房，甚至于客卧，一个室内阳台都能帮你完美实现，根据实际去制定自己的专属阳台空间，好用不止一点点。

(图片来源于网络)

（ 作者：张利媛 责任编辑：张利媛）

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