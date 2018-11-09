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节省空间 整洁美观 巨隐形的墨菲床解决你的拥挤不堪！

Yesky数字家庭频道 2018. 11. 09 作者：张利媛 责编：张利媛
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　　【天极网家电频道】墨菲床又称为壁床、隐形床、翻板床。墨菲床就是装在墙上的床，平时外观如同衣柜，睡觉时再将柜门翻下。

节省空间，整洁美观，巨隐形的墨菲床解决你的拥挤不堪！

　　"墨菲床"一诞生就风靡了欧美市场，因为它不仅给人们带来了更便捷的居家生活方式，也为美化空间节约空间提供了更多可能。时至今天"墨菲床"在欧美国家已普遍使用，广泛应用于公寓，酒店，医院，办公室，消防局以及任何其他需要有效利用空间的地方。墨菲床更是将次卧-书房、客卧-书房、客厅-客卧等完美结合的产物。

节省空间，整洁美观，巨隐形的墨菲床解决你的拥挤不堪！

　　目前墨菲床，以多功能化的墨菲床，主要引进先进的五金配件，国内工厂加工完善，达到一流高品质质量壁床，墨菲床!

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　　目前市面上的壁床，主要以铁框，排骨架，助力装置和外框板材四部分组成，其中助力装置又分为弹簧和气撑两种，外框板材都是可以按照要求进行定制。

节省空间，整洁美观，巨隐形的墨菲床解决你的拥挤不堪！

　　节省空间，可以在小的房子实现大的空间。酒店可以轻松单房变双房或多房，反之，也可以双房变豪华单人房。方便亲友来访留宿，轻松一翻，就是标准的席梦思，免去睡沙发床的不舒适。方便家人年底或节假日回来方便用，而且省去经常打扫的麻烦。

节省空间，整洁美观，巨隐形的墨菲床解决你的拥挤不堪！

　　经过一个上午的工作和学习，人体消耗了大量的体力和脑力。吃过午饭后，一定要躺在床上睡上一会儿，缓解一下疲劳，补充一下体力，这样才会有更充足的体力和精神投入到下午的工作中。那么午休的姿势很重要，那就要一张可以方便收放的一张床是非常重要了。

节省空间，整洁美观，巨隐形的墨菲床解决你的拥挤不堪！

　　墨菲床，一旦你拥有它，空间无限大，它的独创性、隐藏度以及超级豪华的舒适感都会让你着迷。无论是淳朴自然的简单的床，还是让人惊喜浪漫舒适时尚的床，都让你感受家的温馨!

　　(文章借鉴于网络百科)

　　(图片来源于网络)

作者：张利媛责任编辑：张利媛）
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